«У нас биатлон просто закончится»: российским биатлонистам не хватает патронов из‑за санкций

«Отечественные теоретически есть, но завод, который входит в концерн „Калашников“ и который их выпускает, я так понимаю, сейчас занят другими патронами больше, чем спортивными», — рассказал собеседник издания. Чаще всего в РФ норвежские и немецкие патроны, которые теперь дорого покупать и сложно ввозить — приходится пользоваться «какими‑то окольными путями», поделился он.