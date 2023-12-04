«У нас биатлон просто закончится»: российским биатлонистам не хватает патронов из‑за санкций

Чемпион мира по биатлону Антон Бабиков рассказал в эфире «Матч ТВ» о нехватке патронов. Сейчас «все стреляют, кто что нашел» из остатков, признался спортсмен.
Источник «Подъема» в Союзе биатлонистов России подтвердил наличие проблемы и предупредил, что из‑за отсутствия патронов «у нас биатлон просто закончится». Зарубежные изделия для биатлона подорожали в пять раз и заимели проблемы с логистикой, а российского «не очень много выпускается», отметил он.
«Отечественные теоретически есть, но завод, который входит в концерн „Калашников“ и который их выпускает, я так понимаю, сейчас занят другими патронами больше, чем спортивными», — рассказал собеседник издания. Чаще всего в РФ норвежские и немецкие патроны, которые теперь дорого покупать и сложно ввозить — приходится пользоваться «какими‑то окольными путями», поделился он.
«Я не знаю, это поднимают цену немцы и норвежцы или просто она насколько вырастает, потому что приходится возить через Китай, условно говоря», — признался источник. Он упомянул завод в Подольске, который обещает начать «суперпроизводство», но уже второй сезон «у них только на словах начинается».
В сентябре 2022 года Международный союз биатлонистов (IBU) продлил отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях. В феврале IBU разрешил им выступать на Кубке мира в качестве нейтральных атлетов, но те отказались.