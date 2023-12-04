Оксфордский словарь выбрал слово 2023 года

Оксфордский словарь признал «ризз» (rizz) словом 2023 года. Оно обозначает харизму, говорится на сайте издательского отдела Оксфордского университета Oxford Languages.
«Ризз» — это способность располагать к себе человека с помощью стиля, обаяния или привлекательностьи; термин происходит от части слова «харизма». Слово rizz также может использовать как глагол, например rizz up («соблазнять»).
«Ризз» появился в 2022 году, а завирусился только в этом. Пик популярности случился в июне, после интервью с Томом Холландом, где он признался, что у него не самый хороший «ризз»: «У меня вообще нет никакого ризза. У меня мало ризза».
Финалистами конкурса на слово года по версии Оксфордского словаря стали: prompt («промт») — инструкция, по которой работает искусственный интеллект и определяет генерируемый контент; situationship («ситуэйшеншип») — романтические или сексуальные отношения без формальностей и статусов; swiftie («свифти») — ярая фанатка Тейлор Свифт.
На звание главного слова года по версии Оксфордского словаря также претендовали:
- beige flag («бежевый флаг») — характерная черта партнера, которую нельзя назвать хорошей или плохой, а также признак скучного человека;
- de-influencing («деинфлюэнсинг») — тенденция в соцсетях, когда блогеры отговаривают людей от покупки определенных продуктов или поощряют к сокращению потребления;
- heat dome («тепловой купол») — метеорологическое явление, при котором над определенной территорией фиксируется область высокого давления, удерживающая тепло;
- parasocial («парасоциальные отношения») — безответное чувство близости, которое испытывает зритель, поклонник или последователь к известной или выдающейся личности, при котором человек начинает испытывать ложное дружеское чувство к кумиру.
В прошлом году Оксфордский словарь признал словом года выражение «режим гоблина», которое обозначает тип поведения, «который характеризуется беззастенчивой снисходительностью к себе, ленью, неряшливостью и жадностью».