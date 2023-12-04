Macan и Instasamka стали артистами года по версии «VK Музыки»

Музыкальный стриминг «VK Музыка» подвел итоги 2023 года и рассказал, кого чаще всего слушали пользователи России и стран СНГ.
Второй год подряд «Артистом года» стал рэпер MACAN — в 2023-м его треки слушали более 1 млрд раз. Последний альбом артиста «12» набрал более 230 млн прослушиваний и 258 дней продержался в топ-10 чарта альбомов платформы.
«Артисткой года» стала Instasamka, а ее песню «За деньги да (prod. realmoneyken)» назвали «Самым виральным треком года». Она заработала более 140 млн стримов. Всего в этом году треки артистки прослушали более 600 млн раз.
«Группой года» назвали осетинский дуэт Miyagi & Эндшпиль. Он набрал более 900 млн прослушиваний.
В номинации «Фит года» победил совместный трек артистов Кравц и Гио Пика. Песня «Где прошла ты», выпущенная в марте на альбоме «17 мгновений осени», стала одной из самых популярных в этом году. Ее слушали более 120 млн раз.
Также музыкальный сервис отметил группу NLO, набравшую более 300 млн стримов. Ее назвали «Прорывом года». Группа «Каспийский груз», выпустившая первый за пять лет релиз «Осторожно Окрашено», победила в новой номинации «Камбэк года».