Жених со «свадьбы века» за 59 млн долларов может получить пожизненный срок в тюрьме

Жениху со ставшей виральной в тиктоке «свадьбы века» за 59 млн долларов грозит пожизненное тюремное заключение, пишет The Washington Post.
29-летний Джейкоб Лагроун стал мужем инфлюэнсерки и дочери владельца сети автосалонов «Мерседес-Бенц» во Флориде Маделин Брокуэй в ноябре этого года. Пара в течение пяти дней отпраздновала свадьбу в Париже под Триумфальной аркой, провела репетицию церемонии в парижской опере, само обручение — в замке XVIII века Шато-де-Вилет с видом на Эйфелеву башню, шоу дронов и участием группы Maroon 5, а первую ночь — в Версальском дворце. Стоимость всех мероприятий СМИ оценили в 59 млн долларов.
Через несколько дней после свадьбы Лагроун предстал перед судом. В марте Лагроун был задержан за нападение с оружием на полицейских. Они приехали после сообщения о стрельбе. Увидев правоохранителей, мужчина стал по ним стрелять. В обвинительном заключении сказано, что Лагроун «намеренно и осознанно угрожал офицерам неминуемыми телесными повреждениями» и «использовал или демонстрировал огнестрельное оружие во время нападения».
По статье за нападение жениху грозит от 5 лет в тюрьме до пожизненного заключения. Обвинение предложило ему сделку, по которой мужчина мог бы провести за решеткой 25 лет, однако он отказался от сотрудничества.