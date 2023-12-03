Жених со «свадьбы века» за 59 млн долларов может получить пожизненный срок в тюрьме

Через несколько дней после свадьбы Лагроун предстал перед судом. В марте Лагроун был задержан за нападение с оружием на полицейских. Они приехали после сообщения о стрельбе. Увидев правоохранителей, мужчина стал по ним стрелять. В обвинительном заключении сказано, что Лагроун «намеренно и осознанно угрожал офицерам неминуемыми телесными повреждениями» и «использовал или демонстрировал огнестрельное оружие во время нападения».