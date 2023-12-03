В Нижнем Новгороде поставили лавочки на узком тротуаре у дороги. Уже через несколько дней их убрали

Администрация Нижнего Новгорода «с учетом обращений жителей» решила лавочки пока убрать. «Пройти мимо лавочек можно, но дело в другом. Наверно, они там уместны, но только в случае расширения тротуара и ремонта улицы Алексеевской. <…> Сейчас они не только мешают пешеходам, но и уборке территории [от снега]. Механизированную уборку не провести, а ручная менее эффективна», — заявил мэр города Юрий Шалабаев.