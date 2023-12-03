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В Нижнем Новгороде поставили лавочки на узком тротуаре у дороги. Уже через несколько дней их убрали

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:58

Несколько дней назад у сквера в центре Нижнего Новгорода установили лавочки, которые одновременно развеселили и вывели из себя горожан. Их пришлось демонтировать на некоторое время.

Судя по фотографиям, лавочки у сквера на Алексеевской улице установили прямо возле дороги, и с них открывается вид на проезжающие и припаркованные в полутора метрах машины. В соцсетях нижегородцы интересовались автором идеи и тем, как теперь людям, особенно с детьми и колясками, передвигаться там, пишет «Коммерсант».

«Хорошее место: летом из лужи окатят, зимой — мокрым снегом», — передает «Подъем» слова пользователя из Нижнего Новгорода.

Администрация Нижнего Новгорода «с учетом обращений жителей» решила лавочки пока убрать. «Пройти мимо лавочек можно, но дело в другом. Наверно, они там уместны, но только в случае расширения тротуара и ремонта улицы Алексеевской. <…> Сейчас они не только мешают пешеходам, но и уборке территории [от снега]. Механизированную уборку не провести, а ручная менее эффективна», — заявил мэр города Юрий Шалабаев.

Лавочки на время убрали, но в будущем их все равно планируют вернуть на Алексеевскую, но только после ремонта улицы.

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