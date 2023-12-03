В Ставрополье леопард напал на хозяина и сбежал

«Я не считаю, что мой папа в чем‑то виноват. Построил вольер просторный, с деревьями, а не купил вагон, как делают многие зоопарки. В этом вольере он жил пять лет, а до этого два года жил на втором этаже в одной из комнат, пока там еще не было все достроено. То есть угрозы для нас вообще никакой не было. Я мог спокойно заходить в комнату, погладить его. Он ко мне ластился», — говорит сын хозяина.