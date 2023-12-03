В Ставрополье леопард напал на хозяина и сбежал

В станице Незлобная Ставропольского края леопард сбежал из вольера хозяина, пишет ТАСС со ссылкой на краевое управление МВД.
Самка персидского леопарда по кличке Мурка стала подарком мужчине на день рождения и жила у него в течение семи лет до этого воскресенья, пишет телеграм-канал «Подъем». Питомец жителя по неизвестным причинам набросился на владельца, нанес ему рваные раны головы и уха, а затем забрался на дерево и перебрался на соседний участок. Хозяин был отправлен в больницу.
«Мой папа, Дмитрий, как обычно, принес еду леопарду — на этот раз были куриные горлышки. Зашел в вольер, отдал, поворачивается, и тут леопард прыгает ему на спину. До этого если он и прыгал, то ласково, а тут он вцепился, начал грызть. Поцарапал ему ухо, очень много увечий нанес», — рассказывает сын пострадавшего «Газете.ru».
На место прибыли полицейские, один из них выстрелил по зверю шесть раз из табельного оружия и смог его спугнуть, леопард убежал в лес в сторону поселка Новый. Более 50 сотрудников МВД, МЧС и охотоведческого хозяйства отправились на его поиски. В итоге самку нашли на участке соседа и её пришлось застрелить для безопасности местных жителей.
«Спустя некоторое время леопард был обнаружен. Заметив людей, он попытался наброситься на них. Видя, что гражданам грозит реальная опасность, полицейский нейтрализовал леопарда, применив огнестрельное оружие», — сообщили в ГУ МВД России по краю. Сейчас правоохранители выясняют, имел ли мужчина разрешение на содержание хищника.
«Я не считаю, что мой папа в чем‑то виноват. Построил вольер просторный, с деревьями, а не купил вагон, как делают многие зоопарки. В этом вольере он жил пять лет, а до этого два года жил на втором этаже в одной из комнат, пока там еще не было все достроено. То есть угрозы для нас вообще никакой не было. Я мог спокойно заходить в комнату, погладить его. Он ко мне ластился», — говорит сын хозяина.
«Мы знаем, как общаться с леопардом, как против него противостоять, то есть мы были уже подготовлены. Папа нас к этому готовил, если вдруг такое произойдет. Но за эти семь лет он ни разу не проявлял агрессии. Откуда она появилась сегодня, никто не знает. Но можно догадаться, что это все-таки хищник, и рано или поздно проявляется его характер», — добавил он.
Ранее этим летом похожий инцидент случился в Карачаево-Черкесии. От местного заводчика обезьян убежали пять питомцев. Мужчина забыл закрыть дверь вольера, и макаки разбежались по поселку.