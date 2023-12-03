Лица нескольких девушек из США использовали для создания порнодипфейков

В американском штате Нью-Йорк предложили ввести закон об уголовной ответственности за распространение порнографических изображений реальных людей, созданных с помощью искусственного интеллекта. Инициатива появилась после скандала с несколькими девушками, которые стали жертвами порнодипфейков, сообщает Bloomberg.
В канун 2020 года более 40 молодых женщин из города Левиттауна узнали, что стали жертвами создателей порнографического сайта. Неизвестные размещали там откровенные фейковые фотографии и писали, что изображенных на них людей изнасиловали и убили. Помочь жертвам злоумышленников полиция мало чем смогла.
Ни один федеральный закон США не криминализирует создание или распространение фейковых порнографических изображений, поэтому девушки из Левиттауна оказались в таком положении. Закон, предложенный государственной ассамблее США, должен изменить ситуацию.
Толчком к рассмотрению вопроса стало дело Патрика Кэри, который опубликовал на порносайте 1198 интимных фотографий, сгенерированных на основе снимков реальных людей из соцсетей. Мужчина также использовал снимки несовершеннолетних.
Кэри приговорили к шести месяцам тюремного заключения, 10 годам условно и пожизненному статусу сексуального преступника с запретом пользоваться смартфоном или любым другим устройством с камерой, а также находиться в радиусе 1000 футов от школы или детской площадки.