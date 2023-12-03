Лица нескольких девушек из США использовали для создания порнодипфейков

В канун 2020 года более 40 молодых женщин из города Левиттауна узнали, что стали жертвами создателей порнографического сайта. Неизвестные размещали там откровенные фейковые фотографии и писали, что изображенных на них людей изнасиловали и убили. Помочь жертвам злоумышленников полиция мало чем смогла.