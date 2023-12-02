Британка купила куртку на «черную пятницу» и нашла в ней документы заключенного из Китая

Британка приобрела пальто Regatta и обнаружила в его кармане документы китайского заключенного, пишет газета The Guardian.
Жительница Дербишира приобрела верхнюю одежду в интернете на «черную пятницу». 22 ноября она получила покупку и во время примерки почувствовала в рукаве прямоугольную вещь, которая мешала сгибать локоть. Клиентка разрезала ткань и нашла внутри карточку с фотографией человека в тюремной робе и названием китайского исправительного учреждения. На нем также было написано: «Изготовлено тюремным бюро Министерства юстиции».
«Не ожидала такого от Regatta. Это наш бренд, он стоит в одном ряду с Next, M&S, я покупаю у них одежду для своих детей… а тут такое происходит, мне стало очень не по себе», — сказала женщина, не пожелавшая назвать свое имя.
Она связалась с сотрудником службы по работе с клиентами, тот ответил, что впервые сталкивается с таким документом. На вопрос покупательницы он ответил, что это удостоверение с завода в Китае и посоветовал выбросить его.
Тем же вечером женщине пришло письмо от Regatta, в котором ее попросили передать удостоверение и пальто. На следующий день сразу несколько представителей бренда стали ей звонить с тем же предложением, а также обещанием заменить поврежденную покупку. В комментарии газете компания это отрицает.
Журналисты также обратили внимание, что сайт Regatta и вшитый в пальто QR-код указывают местом производства Мьянму, хотя на бирке написано «Китай». На удостоверении также сказано, что тюрьма занимается производством одежды и обработкой электронных компонентов.
Как участник договора об этичной торговли, Regatta публично заявила об отказе от принудительного труда или использования заключенных. В том же письме представители марки отчитались о проверке 70 своих фабрик за последний год.
В разговоре с журналистами The Guardian представитель бренда рассказал, что результаты внутреннего расследования показали соответствие фабрики всем требованиям, а ее проверки не выявили нарушений. «Наше расследование выявило убедительные доказательства того, что это был единичный случай, произошедший с бывшим сотрудником, и не нашло никаких признаков труда заключенных», — отметил он.