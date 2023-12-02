В восточных регионах России заметили северное сияние

Жители северных и восточных регионов России минувшей ночью наблюдали за северным сиянием. Фотографиями красных и зеленых всполохов в небе делились жители Якутии, Камчатки, Иркутской области, Хабаровского и Забайкальского края, Кемеровской области, Западной Сибири и Урала. Самой южной точкой, где наблюдали это явление, сообщество AstroAlert называет Приморский край.
В части регионов видели лишь зеленое свечение, однако многие россияне могли наблюдать красный и фиолетовый цвета.
О возможности увидеть сияние на этой неделе предупреждали в Центре прогнозов космической погоды ИЗМИРАН. Его сотрудники зафиксировали мощную вспышку на Солнце, которая вызвала одну из сильнейших магнитных бурь 2023 года.
Как пишет AstroAlert, геомагнитный шторм достиг уровня G3, такие воздействуют на энергосистемы, нарушают работу навигации и радиосвязи. В результате возникшее сияние должны были заметить на севере и востоке страны. Ожидалось, что его увидят и в Москве, однако жителям столицы помешала непогода.
В начале ноября полярное сияние наблюдали даже жители Крыма, регионов Кавказа, Ростовской и Воронежской областей, Урала и Сибири, Башкортостана, Гомельской области, Чехии и Австрии. Тогда шторм показал сильнейшую геомагнитную активность за последние 20 лет.