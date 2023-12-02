В восточных регионах России заметили северное сияние

Как пишет AstroAlert, геомагнитный шторм достиг уровня G3, такие воздействуют на энергосистемы, нарушают работу навигации и радиосвязи. В результате возникшее сияние должны были заметить на севере и востоке страны. Ожидалось, что его увидят и в Москве, однако жителям столицы помешала непогода.