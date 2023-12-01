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Ученые рассказали, люди с каким характером более подвержены деменции

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:06

В журнале Alzheimer’s & Dementia появилось исследование американских ученых, посвященное влиянию персональных черт характера на развитие деменции. Его авторами стали специалисты из Фейнбергской школы медицины и медцентра университета Раша.

Они выяснили, что заболевание, известное как приобретенное слабоумие, чаще появляется у людей, отличающихся добросовестностью, экстраверсией и склонностью к позитивным эмоциям.

Согласно выводам ученых, люди с деменцией редко демонстрируют открытость новому опыту, доброжелательность и удовлетворенность жизнью. Зато достаточно регулярно они испытывают негативные переживания.

Специалисты обнаружили связь между деменцией и негативным аффектом, то есть такими эмоциями как гнев, тревога, отвращение, вина и страх. По их словам, невротизм часто следует рука об руку с приобретенным слабоумием.

Негативный аффект, как отметили ученые, связан с нейровоспалением. Особенно это заметно среди людей с высоким уровнем бета-амилоидов — ряда петптидов, состоящих из примерно 40 аминокислотных остатков и образующихся из трансмембранного белка.

При этом исследователи не нашли связи между невропаталогиями, наблюдаемыми в мозге умерших с деменцией, и чертами личности.

Свои выводы специалисты сделали из изучения данных более 44 тыс. человек. Среди участников исследования были 1703 пациента, у которых развилась деменция.

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