Двукратного призера Олимпийских игр из Доминиканы дисквалифицировали из‑за лжи о его возрасте

Теперь же его победу аннулируют. Однако на главных наградах Сантоса дисквалификация не скажется: спортсмен выиграл серебро на Играх 2012 года в беге на 400 метров и эту же награду на Играх 2020 года в смешанной эстафете 4×400. Также он становился бронзовым призером Чемпионата мира в беге на 400 метров в 2013 году.