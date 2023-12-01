Двукратного призера Олимпийских игр из Доминиканы дисквалифицировали из‑за лжи о его возрасте

Двукратного серебряного призера Олимпийских игр Лугелина Сантоса, представлявшего Доминиканскую Республику в легкой атлетике, дисквалифицировали за фальсификацию возраста. Об этом сообщило РИА «Новости».
31-летнего спортсмена отстранили от соревнований на три года — вплоть до 10 марта 2026 года. Причиной стала ложь о возрасте атлета: в 2012 году Сантос использовал «специальный паспорт», где указан был неверный год рождения.
Из‑за использования поддельного документа бегун 1992 года рождения смог соревноваться на Чемпионате мира среди юниоров с соперниками 1993 года. Сантос выиграл турнир.
Теперь же его победу аннулируют. Однако на главных наградах Сантоса дисквалификация не скажется: спортсмен выиграл серебро на Играх 2012 года в беге на 400 метров и эту же награду на Играх 2020 года в смешанной эстафете 4×400. Также он становился бронзовым призером Чемпионата мира в беге на 400 метров в 2013 году.