«Самокат» уволил глухонемого курьера после жалобы клиентки. В сервисе сказали, что дело в опозданиях

В Череповце из сервиса доставки «Самокат» уволили глухонемого курьера «Самоката» Игоря Букетова. Baza со ссылкой на жену мужчины написала, что причиной увольнения стала жалоба клиентки на проблемы сотрудника с дикцией. Из‑за инвалидности Игорь разговаривает громко и невнятно.
Телеграм-канал опубликовал скриншот жалобы клиентки. «Сейчас приходил курьер, довольно странный. Что‑то не так с дикцией или с чем‑то еще… Что‑то громко и недовольно мне говорил, я не поняла, что, и, честно говоря, испугалась. Если есть возможность — я бы не хотела, чтобы он приходил на наш адрес еще раз, у меня маленький ребенок, мне страшно», — написала женщина в службу поддержки.
На это представитель сервиса ответил ей в чате, что курьер глухонемой, и принес извинения.
По словам жены Букетова, она предполагала, что муж может кого‑то случайно смутить, и предложила сервису ставить на его заказы специальную пометку о курьере с ограниченными возможностями, но компания этого не сделала.
В «Самокате» сказали «Афише Daily», что сотрудника уволили не из‑за его дикции или жалобы клиентки, а из‑за систематических нарушений правил доставки. Там заявили, что курьер опаздывал и не выходил на работу.
В сервисе провели проверку случившегося и не нашли нарушений со стороны компании-партнера. «„Самокат“ и компании-партнеры открыты к сотрудничеству, заказы сервиса доставляют в том числе слабослышащие курьеры-партнеры по всей стране. Мы поддерживаем их и радуемся успехам», — добавили в компании.
Букетов и его жена тоже не держат зла на «Самокат». Супруга сказала «Базе», что они не расстраиваются из‑за увольнения, а скорее переживают за трудоустройство людей с инвалидностью в целом — их и так побаиваются брать на работу из‑за бюрократических проблем и проверок.
Сам мужчина уже нашел новую работу. После новости об увольнении компания из Череповца предложила ему трудоустройство.
«Самокат» не первый год нанимает курьеров с нарушениями слуха. В ноябре 2022-го «Афиша Daily» рассказывала про даркстор в Новосибирске, где работают девять слабослышащих сотрудников.