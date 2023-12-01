«Самокат» уволил глухонемого курьера после жалобы клиентки. В сервисе сказали, что дело в опозданиях

Телеграм-канал опубликовал скриншот жалобы клиентки. «Сейчас приходил курьер, довольно странный. Что‑то не так с дикцией или с чем‑то еще… Что‑то громко и недовольно мне говорил, я не поняла, что, и, честно говоря, испугалась. Если есть возможность — я бы не хотела, чтобы он приходил на наш адрес еще раз, у меня маленький ребенок, мне страшно», — написала женщина в службу поддержки.