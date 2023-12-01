Бизнесмена в Узбекистане оштрафовали за запрет женщинам приходить в его кафе по вечерам

Бизнесмена в Ташкенте оштрафовали на 6,6 млн сумов за запрет на посещение его кафе женщинам после 22.30, сообщает «Газета.uz». Дело о гендерной дискриминации суд Узбекистана рассматривал впервые.
Предприниматель и работник кафе Sahil Street Food обвинены в пропаганде дискриминации по половому признаку и приговорены к максимальному штрафу по данной статье. Владелец заведения, чье имя не раскрывается, записал видеообращение с извинениями. Он рассказал, что в кафе установлены шатры, которые закрываются занавесками, из‑за чего некоторые мужчины и женщины «совершают различные неприличные действия».
Внимание на запрет обратила журналистка Инобат Ахатова, которая вместе с подругами не смогла попасть в кафе вечером. Сотрудник заведения со ссылкой на внутренние правила сказал, что женщин не пускают после 22.30.
Тогда Ахатова написала об этом на президентском портале и обратилась в органы внутренних дел, указав, что запрет нарушает принципы равенства прав мужчин и женщин и может расцениваться как дискриминация по признаку пола. После огласки девушка столкнулась с «негативом и ненавистью»: большинство мужчин оправдали и поддержали поступок предпринимателя, некоторые рекомендовали женщинам сидеть дома вечером.
«Я живу в правовой, демократической стране, где в Конституции закреплено равенство мужчин и женщин, а дискриминация по половому признаку запрещена. <…> Я надеюсь, что этот случай станет уроком для других и предотвратит случаи дискриминации», — заявила Ахатова.
Закон о наказании за пропаганду дискриминации по признаку пола, в том числе публичное отрицание равноправия женщин и мужчин, президент Узбекистана подписал 31 октября.