Бизнесмена в Узбекистане оштрафовали за запрет женщинам приходить в его кафе по вечерам

Тогда Ахатова написала об этом на президентском портале и обратилась в органы внутренних дел, указав, что запрет нарушает принципы равенства прав мужчин и женщин и может расцениваться как дискриминация по признаку пола. После огласки девушка столкнулась с «негативом и ненавистью»: большинство мужчин оправдали и поддержали поступок предпринимателя, некоторые рекомендовали женщинам сидеть дома вечером.