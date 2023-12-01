Самая высокая смертность в России от ВИЧ в Кемеровской области и Пермском крае

В 2022 году ВИЧ выявили у 0,7% беременных, в 19 регионах эта доля выше 1%. Больше всего беременных женщин с ВИЧ в Кемеровской (2,2%), Тверской (1,9%), Самарской и Томской (по 1,8%) областях. Эти данные не учитывают прерванные беременности и случаи, когда у женщины был выявлен ВИЧ до беременности.