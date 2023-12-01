Самая высокая смертность в России от ВИЧ в Кемеровской области и Пермском крае

Самая высокая смертность от ВИЧ или ассоциированных с ним болезней в России за 2022 год зафиксирована в Кемеровской области (46 человек на 100 тыс. населения), Пермском крае (37) и Иркутской области (33). Об этом сообщает проект «Если быть точным», исследующий открытые данные по социальным проблемам.
Эти смерти в разы выше среднестатистического показателя — 11 человек на 100 тыс. «Если быть точным» подчеркивает, что не все люди, живущие с ВИЧ, умирают от него, — таких случаев примерно половина.
Больше всего людей с ВИЧ в Кемеровской (2039 человек на 100 тыс. населения) и Иркутской (1978 человек) областях. К самым пораженным регионам относятся также Челябинская, Свердловская и Томской области, Алтайский, Красноярский и Пермский края. В среднем по России на 100 тыс. населения приходится 797 людей с ВИЧ.
В 2022 году ВИЧ выявили у 0,7% беременных, в 19 регионах эта доля выше 1%. Больше всего беременных женщин с ВИЧ в Кемеровской (2,2%), Тверской (1,9%), Самарской и Томской (по 1,8%) областях. Эти данные не учитывают прерванные беременности и случаи, когда у женщины был выявлен ВИЧ до беременности.
Наименьший охват терапией наблюдается в Москве, Крыму, Ленинградской области и в Чечне. В них меньше 50% людей с ВИЧ получают лекарства. «Если быть точным» подчеркивает, чтобы остановить эпидемию, нужно, чтобы как можно больше людей получали АРВ-терапию.