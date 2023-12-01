Том Холланд рассказал, почему до сих пор нет информации о четвертом фильме про Человека-паука

Во время пресс-конференции с Ассоциацией критиков Том Холланд рассказал, почему до сих пор не появилась информация о продолжении блокбастера «Человек-паук: Нет пути домой». Его слова передает Deadline.
Актер заявил, что сейчас в Sony активно обсуждается, как может выглядеть четвертый фильм. Но он подчеркнул, что не станет сниматься в еще одной ленте, если сюжет не будет достоин персонажа.
«Я очень пекусь о Человеке-пауке. Мне очень повезло, что мы смогли работать над франшизой, которая становилась лучше с каждым фильмом, которая становилась успешнее с каждым фильмом, что, на мой взгляд, большая редкость, и я хочу защитить его наследие», — сказал Холланд.
По словам актера, если у сценаристов появится отличная история и лента будет одобрена студией, то он обязательно возьмется за дело. «Я буду дураком, если не надену костюм снова, потому что я всем обязан Человеку-пауку. Я люблю этого персонажа и людей, с которыми мне приходится работать», — добавил он.
Премьера третьего фильма о Человеке-пауке состоялась в декабре 2021 года. По сюжету в нем личность Питера Паркера становится известна всем и он перестает быть героем — люди ненавидят его за убийство Мистерио, а полиция пытается расследовать дело. Чтобы исправить ситуацию, главный герой идет к Доктору Стрэнджу, а тот использует заклинание и нарушает пространственно-временной континуум.
Картина Джона Уоттса не только стала самым кассовым фильмом в прокате с 2019 года, но и вошла в десятку лучших кинолент мира, обогнав «Титаник». В стартовый день в России лента собрала рекордные для постковидного периода 239,3 млн рублей.