Том Холланд рассказал, почему до сих пор нет информации о четвертом фильме про Человека-паука

По словам актера, если у сценаристов появится отличная история и лента будет одобрена студией, то он обязательно возьмется за дело. «Я буду дураком, если не надену костюм снова, потому что я всем обязан Человеку-пауку. Я люблю этого персонажа и людей, с которыми мне приходится работать», — добавил он.