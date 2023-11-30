В Уганде 70-летняя женщина родила близнецов

В Уганде 70-летняя женщина Сафина Намуквайя забеременела с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и родила двух здоровых детей-близнецов. Об этом сообщила Би-би-си.
У угандийки родились девочка и мальчик. Женщине потребовалось сделать кесарево сечение. Сафина назвала рождение детей чудом. Она, как и малыши, чувствует себя хорошо.
В больнице города Кампалы заявили, что появление близнецов у 70-летней матери — это не только медицинский успех. «Это история о силе и стойкости человеческого духа», — подчеркнули врачи.
Намуквайя стала самой пожилой матерью Африки. Она, вероятно, будет воспитывать детей одна, поскольку отец близнецов оставил ее после новости, что Сафина ожидает двойню.
«Мужчинам не нравится слышать, что ты ждем более чем одного ребенка. С тех пор как меня приняли здесь, мой мужчина ни разу не появился», — рассказала женщина.
Намуквайя пережила уже вторые роды за последние три года. В 2020 году она также родила девочку. Сафина призналась, что до рождения дочери люди дразнили ее из‑за отсутствия детей.
«Я присматривала за детьми других людей и видела, как они вырастают и оставляют меня одну. Я задумалась, кто будет заботиться обо мне, когда я постарею», — объяснила она желание наконец завести потомков.
СМИ отмечают, что неизвестно, использовала ли Намуквайя для рождения своих детей донорскую яйцеклетку или свою собственную, возможно замороженную ранее. Также нет данных, прошла ли Сафина через менопаузу, которая обычно наступает у женщин в возрасте от 45 до 55 лет.
Удивительно, но Намуквайя не самая пожилая мать в мире. В 2019 году в Индии девочек-близнецов родила 73-летняя женщина по имени Мангаямма Ярамати. Дети также были зачаты с помощью ЭКО.