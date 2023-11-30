В Уганде 70-летняя женщина родила близнецов

СМИ отмечают, что неизвестно, использовала ли Намуквайя для рождения своих детей донорскую яйцеклетку или свою собственную, возможно замороженную ранее. Также нет данных, прошла ли Сафина через менопаузу, которая обычно наступает у женщин в возрасте от 45 до 55 лет.