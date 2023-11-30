Мальчик из Великобритании создал петицию, чтобы Apple изменила эмодзи в очках из‑за торчащих зубов

Тедди носит очки и считает оскорбительным то, как Apple изобразила людей, которые тоже носят их. В своем рисунке мальчик изменил зубастую ухмылку на легкую улыбку. По его мнению, нынешний эмодзи создает неправильное и «абсолютно ужасное» впечатление о людях в очках.
«Я думаю, что люди, которые носят очки, крутые, и меня беспокоит, что люди, которые надевают очки впервые, подумают, что они будут похожи на кроликов или крыс», — написал Тедди в своем обращении. Он признался, что его «расстраивает и злит эмодзи „Ботаник“», а еще его смущает название, которое он заменил бы на «Гений».
Смайлик «Ботаник» от Apple
Смайлик «Гений» от Тедди Коттла
Создать петицию Тедди подсказала учительница Лиза. Сначала сбор подписей запустили в школе, а затем — в сети. Мальчик сказал, что, если Apple примет его идеи во внимание, это будет «потрясающе».
«Мне нравится его пытливый ум и стремление к борьбе за то, во что он верит. Он довольно открыто говорит об этом, но вполне по-взрослому, и я думаю, что это тоже следует поддерживать, поощрять и хвалить», — сказала учительница.