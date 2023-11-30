Мальчик из Великобритании создал петицию, чтобы Apple изменила эмодзи в очках из‑за торчащих зубов

«Я думаю, что люди, которые носят очки, крутые, и меня беспокоит, что люди, которые надевают очки впервые, подумают, что они будут похожи на кроликов или крыс», — написал Тедди в своем обращении. Он признался, что его «расстраивает и злит эмодзи „Ботаник“», а еще его смущает название, которое он заменил бы на «Гений».