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В Токио сотрудник ювелирного магазина прогнал грабителей с помощью древнего самурайского оружия

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:32

В Токио сотрудник ювелирного магазина предотвратил ограбление с помощью сасуматы — древнего оружия, которое использовали еще самураи. Об этом сообщил The Guardian.

Сасумата представляет собой боевой ухват с длинным основанием. В Японии его используют полицейские. Также сасуматы часто находятся в школах, чтобы в случае опасности учителя могли защитить себя и учеников.

По словам одного из производителей боевых ухватов, эффективно использовать сасумату не так просто без надлежащей тренировки. Обучался ли сотрудник ювелирного магазина владению оружием, неизвестно.

Тем не менее ему удалось отогнать от магазина троих преступников в мотоциклетных шлемах. На кадрах свидетелей инцидента видно, что мужчина не только дает отпор злоумышленникам, но и преследует их по улице.

Отвага и мастерство работника впечатлили японцев. Кроме того, они вдохновили граждан страны активнее покупать сасуматы. В одной из компаний-производителей боевых ухватов заявили, что в их офис без конца звонят люди, желающие приобрести самурайское оружие.

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