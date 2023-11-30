«Надеюсь, мы скоро увидимся»: вышел трейлер финального сезона «Хильды»

Роль Хильды исполняет Белла Рэмси, которая считает, что сейчас самое время завершить приключения Хильды. «Я думаю, что многие сериалы совершают ошибку, продолжаясь слишком долго и делая слишком много сезонов, и в итоге получается, что история повторяется. Поэтому я думаю, что сейчас как раз подходящее время для того, чтобы завершить сериал. И это может быть действительно прекрасная, лаконичная трехсезонная вещь», — сказала она.