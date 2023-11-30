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«Надеюсь, мы скоро увидимся»: вышел трейлер финального сезона «Хильды»

Дарья Мельникова
Сегодня в 19:24

Вышел трейлер третьего и финального сезона мультсериала «Хильда». Его премьера состоится на Netflix 7 декабря.

В финальном сезоне Хильду «заманят в мистическое царство, которое приведет ее к более глубокому пониманию скрытой истории ее семьи и давно забытых истин о ней самой». Третий сезон завершится 70-минутным финалом сериала.

Мультсериал основан на графических романах Люка Пирсона («Время приключений»). В третьем сезоне появится новый персонаж — двоюродная тетя Хильды, Астрид, которая не фигурировала в оригинальных сказках Пирсона. Ее озвучивает Мириам Маргулис, которую поклонники могут помнить по роли профессора Помона Стебль из фильмов о Гарри Поттере.

Роль Хильды исполняет Белла Рэмси, которая считает, что сейчас самое время завершить приключения Хильды. «Я думаю, что многие сериалы совершают ошибку, продолжаясь слишком долго и делая слишком много сезонов, и в итоге получается, что история повторяется. Поэтому я думаю, что сейчас как раз подходящее время для того, чтобы завершить сериал. И это может быть действительно прекрасная, лаконичная трехсезонная вещь», — сказала она.

Премьера «Хильды» состоялась в 2018 году. Мультсериал высоко оценили критики, поэтому он был продлен на второй, а затем и третий сезон. Озвучила Хильду Белла Рэмси.

С момента премьеры проект дважды за два года получил «Энни» в номинации «Лучший детский сериал» и премию «Эмми» за «Выдающуюся заглавную серию», «Выдающийся детский телесериал» и «Выдающийся монтаж в дневной программе», разделив последнюю награду с «Озорными анимашками».

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Мириам МаргулисГарри Поттер
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