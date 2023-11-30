По мотивам «Секса в большом городе» разрабатывают реалити-шоу. В нем женщины 50+ будут искать любовь

По книге Кэндес Бушнелл «Секс в большом городе», которая легла в основу одноименного сериала, разрабатывают реалити-шоу о свиданиях. Об этом сообщает Variety.
Телепроект будет называться «Остался ли еще секс в большом городе». Он расскажет о четырех подругах в возрасте за пятьдесят, которые променяют свою занятую городскую жизнь на «утопию знакомств».
«Они будут жить вместе в уютном загородном замке, где в каждом эпизоде им предстоит выбирать мужчин из разных групп. Они пофлиртуют с богатыми парнями и с мужчинами своей мечты. Но кто же на самом деле украдет их сердца и смогут ли наши дамы вернуть секс в город?» — говорится в синопсисе шоу.
Продюсером проекта выступит сама Бушнелл. Она подчеркнула, что женщины пятидесяти с небольшим лет и старше — самая горячая демографическая группа для знакомств. «На протяжении десятилетий я встречалась с мужчинами всех возрастов, и я так рада работать над шоу, которое объединяет мою страсть к отношениям с возможностью помочь женщинам, таким же, как я, в поисках новой любви», — сказала она.
Писательница придумала персонажа Кэрри Брэдшоу в качестве альтер эго во время написания своего романа в 1996 году. Книга вдохновила HBO на создание сериала «Секс в большом городе», который шел шесть сезонов, а потом породил два сезона сериала «И просто так».
Среди других работ Бушнелл — «Лето в большом городе», «Четыре блондинки», «Стервы большого города», «Пятая авеню, дом один» и другие.