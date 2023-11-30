По мотивам «Секса в большом городе» разрабатывают реалити-шоу. В нем женщины 50+ будут искать любовь

«Они будут жить вместе в уютном загородном замке, где в каждом эпизоде им предстоит выбирать мужчин из разных групп. Они пофлиртуют с богатыми парнями и с мужчинами своей мечты. Но кто же на самом деле украдет их сердца и смогут ли наши дамы вернуть секс в город?» — говорится в синопсисе шоу.