Реклама
Новости

По мотивам «Секса в большом городе» разрабатывают реалити-шоу. В нем женщины 50+ будут искать любовь

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:09

По книге Кэндес Бушнелл «Секс в большом городе», которая легла в основу одноименного сериала, разрабатывают реалити-шоу о свиданиях. Об этом сообщает Variety.

Телепроект будет называться «Остался ли еще секс в большом городе». Он расскажет о четырех подругах в возрасте за пятьдесят, которые променяют свою занятую городскую жизнь на «утопию знакомств».

«Они будут жить вместе в уютном загородном замке, где в каждом эпизоде им предстоит выбирать мужчин из разных групп. Они пофлиртуют с богатыми парнями и с мужчинами своей мечты. Но кто же на самом деле украдет их сердца и смогут ли наши дамы вернуть секс в город?» — говорится в синопсисе шоу.

Продюсером проекта выступит сама Бушнелл. Она подчеркнула, что женщины пятидесяти с небольшим лет и старше — самая горячая демографическая группа для знакомств. «На протяжении десятилетий я встречалась с мужчинами всех возрастов, и я так рада работать над шоу, которое объединяет мою страсть к отношениям с возможностью помочь женщинам, таким же, как я, в поисках новой любви», — сказала она.

Писательница придумала персонажа Кэрри Брэдшоу в качестве альтер эго во время написания своего романа в 1996 году. Книга вдохновила HBO на создание сериала «Секс в большом городе», который шел шесть сезонов, а потом породил два сезона сериала «И просто так».

Среди других работ Бушнелл — «Лето в большом городе», «Четыре блондинки», «Стервы большого города», «Пятая авеню, дом один» и другие.

расскажите друзьям
люди
Кэрри Брэдшоу
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»