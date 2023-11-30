Стартовала доставка писем Деду Морозу, Тол Бабаю и Чысхаану

Каждый день в течение всего декабря сотрудники почты будут сортировать новогоднюю почту и отправлять ее в резиденции волшебников. В «Почте России» отметили, что в 2022 году в один только Великий Устюг доставили около 150 тыс. писем с новогодними желаниями детей и взрослых.