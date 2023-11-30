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Стартовала доставка писем Деду Морозу, Тол Бабаю и Чысхаану

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:13

С 1 декабря в почтовых отделениях по всей территории РФ появятся ящики для писем, которые отправятся главному новогоднему волшебнику. Послания можно опустить в них до 31 декабря, сообщается на сайте «Почты России».

Около 100 новогодних почтовых ящиков уже стоят в центральных отделениях крупных городов. Письма можно отправить русскому Деду Морозу в Великий Устюг, удмуртскому Тол Бабаю, чувашскому Хель Мучи, марийскому Йушто Кугызе, татарскому Кыш Бабаю, бурятскому Сагаан Убгэну, якутскому Чысхаану, карельскому Паккайне, а также Уралу Морозу и Ямал Ири. Их адреса написаны на табличках рядом с ящиками.

Сотрудники почты помогут маленьким отправителям правильно оформить письмо: заполнить адресные строки и наклеить марку. Чтобы получить ответ, на конверте нужно указать свой полный обратный адрес с индексом. Отправить письма волшебникам можно и с помощью обычных ящиков — главное, не забыть указать адресат.

Каждый день в течение всего декабря сотрудники почты будут сортировать новогоднюю почту и отправлять ее в резиденции волшебников. В «Почте России» отметили, что в 2022 году в один только Великий Устюг доставили около 150 тыс. писем с новогодними желаниями детей и взрослых.

Подробности по теме
Усадьба Деда Мороза
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Почта России
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Тол Бабай
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