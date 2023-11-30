Кукловод раскрыла рецепт тех самых печенек из «Улицы Сезам». Однако их вряд ли можно есть

Маклин подчеркнула, что эти печенья едва ли съедобны, описав их как «что‑то вроде собачьего лакомства». Она также рассказала, что однажды сделала огромную партию Cookie Monster незадолго до визита хозяина дома. Когда он увидел это все, Маклин ответила: «„Мне очень жаль, но я не могу предложить вам печенье“. Он, наверное, подумал, что я очень злая».