Кукловод раскрыла рецепт тех самых печенек из «Улицы Сезам». Однако их вряд ли можно есть

Кукловод Лара Маклин, которая начала работать в «Улице Сезам» еще в 1992 году, раскрыла рецепт обожаемых Коржиком Cookie Monster. Об этом она рассказала The New York Times.
Маклин придумала Cookie Monster в 2000 году, после того как команда телешоу пыталась самостоятельно довести до совершенства лакомство. Их рисовые крекеры и пенопласт застревали в шерсти Коржика и выглядели не так, как надо.
Кукловод придумала использовать для приготовления печенья смесь блинов, растворимый кофе, воду, слоеный рис и орехи Grape-Nuts. Шоколадными точками на печенье стали комочки цветного клея, которые не пачкают шерсть куклы.
Маклин подчеркнула, что эти печенья едва ли съедобны, описав их как «что‑то вроде собачьего лакомства». Она также рассказала, что однажды сделала огромную партию Cookie Monster незадолго до визита хозяина дома. Когда он увидел это все, Маклин ответила: «„Мне очень жаль, но я не могу предложить вам печенье“. Он, наверное, подумал, что я очень злая».
По словам создательницы печенья, она делает их у себя дома, поскольку в организации Sesame Workshop, которая занимается производством образовательной детской программы, слишком маленькие печи.
Сейчас «Улица Сезам» насчитывает 54 сезона и является одним из самых продолжительных ТВ-шоу в мире. В нем участвуют маппеты, созданные покойным Джимом Хенсоном.