На Красной площади открылся «ГУМ-каток»

На Красной площади в Москве прошло торжественное открытие «ГУМ-Катка», сообщает РИА «Новости». На мероприятии представили фрагмент нового ледового шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе».
Каток будет работать ежедневно с 9.00 до 23.30, заключительный сеанс начинается в 22.30. В будние дни можно посетить бесплатно первые четыре сеанса, продолжительность каждого — час.
По будням взрослый билет стоит 700 рублей, для детей от семи до 12 лет — 300 рублей. По выходным и праздничным дням — 800 и 400 рублей соответственно.
Вместе с катком, которому в этом году исполняется 18 лет, на Красной площади начинает работу «ГУМ-ярмарка». На ней продают традиционные зимние угощения — сбитень на меду, блины, печеную картошку, а также сувениры — жостовские подносы, хохломские игрушки, оренбургские платки и елочные украшения. На ярмарке будут бесплатные мастер-классы со звездами российского спорта.