На Красной площади открылся «ГУМ-каток»

Вместе с катком, которому в этом году исполняется 18 лет, на Красной площади начинает работу «ГУМ-ярмарка». На ней продают традиционные зимние угощения — сбитень на меду, блины, печеную картошку, а также сувениры — жостовские подносы, хохломские игрушки, оренбургские платки и елочные украшения. На ярмарке будут бесплатные мастер-классы со звездами российского спорта.