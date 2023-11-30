В пожаре в хостеле Алматы погибли 13 человек, включая двух россиян

В хостеле на улице Ади Шарипова в казахстанском городе Алматы произошел пожар. Обнаружено 13 человек погибших, сообщили в городском Департаменте по чрезвычайным ситуациям.
Предварительная причина смерти — отравление угарным газом. В алматинской полиции сказали РИА «Новости», что среди жертв — двое россиян и двое граждан Узбекистана.
Хостел находился в подвальном помещении без окон, хотя, как отмечает Orda.kz, переоборудовать такие помещения под общежития запрещено. Администратор сказал, что хостел работал всего полтора месяца. В нем была автоматическая пожарная сигнализация, которая сработала вовремя.
Возгорание произошло в подвале трехэтажного здания. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. На момент ЧП (05.33 по местному времени, 02.33 по Москве) в хостеле находились 72 человека, из которых 59 смогли самостоятельно эвакуироваться.
Для расследования причин пожара создана правительственная комиссия во главе с с министром по чрезвычайным ситуациям Сырымом Шарипхановым, который экстренно вылетел в Алмату. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил пожарной безопасности, повлекшим за собой гибель людей.