В пожаре в хостеле Алматы погибли 13 человек, включая двух россиян

Хостел находился в подвальном помещении без окон, хотя, как отмечает Orda.kz, переоборудовать такие помещения под общежития запрещено. Администратор сказал, что хостел работал всего полтора месяца. В нем была автоматическая пожарная сигнализация, которая сработала вовремя.