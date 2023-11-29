В Татарстане детей привлекли к изготовлению «хвостиков для мин»

Школьников из татарстанского города Мамадыш привлекли к изготовлению «хвостиков для мин». Сюжет об этом выпустил местный телеканал «Нократ».
Изделия сперва печатают на 3D-принтере, затем школьники отрезают от них лишнее. Готовые «хвостики для мин» отправляют российским солдатам в зону боевых действий на Украине.
В сюжете телеканала поясняют: хвостовики для мин «выполняют очень серьезную функцию» — их подвешивают к квадрокоптеру, и при сбросе они «помогают гранате лететь прямо в цель, не переворачиваясь в воздухе».
Кроме таких «хвостиков» дети делают турникеты для ран и контейнеры для ампул. «Все эти разработки особенно востребованы в специальной военной операции», — говорится в телесюжете.
Производство изделий для фронта происходит в Лицее № 2 города Мамадыш и на базе центра детского творчества «Квантум».