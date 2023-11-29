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В Татарстане детей привлекли к изготовлению «хвостиков для мин»

Семён Гудошников
Вчера в 23:01

Школьников из татарстанского города Мамадыш привлекли к изготовлению «хвостиков для мин». Сюжет об этом выпустил местный телеканал «Нократ».

Изделия сперва печатают на 3D-принтере, затем школьники отрезают от них лишнее. Готовые «хвостики для мин» отправляют российским солдатам в зону боевых действий на Украине.

В сюжете телеканала поясняют: хвостовики для мин «выполняют очень серьезную функцию» — их подвешивают к квадрокоптеру, и при сбросе они «помогают гранате лететь прямо в цель, не переворачиваясь в воздухе».

Кроме таких «хвостиков» дети делают турникеты для ран и контейнеры для ампул. «Все эти разработки особенно востребованы в специальной военной операции», — говорится в телесюжете.

Производство изделий для фронта происходит в Лицее № 2 города Мамадыш и на базе центра детского творчества «Квантум».

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