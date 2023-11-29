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Шпиль собора Парижской Богоматери восстановили

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:01

Уничтоженный пожаром шпиль собора Парижской Богоматери восстановили, сообщает BFMTV. Однако он останется в окружении строительных лесов.

Шпиль из дубовой древесины установлен, теперь предстоит оформление, в том числе покрытие свинцом. Реставраторы опирались на оригинальный проект французского архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка. По словам очевидцев, очертания 96-метрового шпиля уже можно разглядеть.

Собор Парижской Богоматери, также известный как Нотр-Дам-де-Пари, откроется после масштабного восстановления в конце 2024 года. Реставрационные работы начались в 2022 году, после двухлетней работы по приданию памятнику устойчивости. Власти Франции решили воссоздать прежний облик храма, в том числе создать копию шпиля XIX века, который полностью сгорел при пожаре.

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