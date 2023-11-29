Шпиль собора Парижской Богоматери восстановили

Собор Парижской Богоматери, также известный как Нотр-Дам-де-Пари, откроется после масштабного восстановления в конце 2024 года. Реставрационные работы начались в 2022 году, после двухлетней работы по приданию памятнику устойчивости. Власти Франции решили воссоздать прежний облик храма, в том числе создать копию шпиля XIX века, который полностью сгорел при пожаре.