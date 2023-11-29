«Одна из наших любимых праздничных традиций — доставать из корзины старые видеокассеты (или, что более реалистично, праздничные разделы наших любимых стриминговых сервисов) и смотреть несколько классических сезонных фильмов. Если вы похожи на нас, у нас есть хорошие новости: вам могут заплатить 2500 долларов просто за то, что вы продолжаете эту праздничную традицию», — сказали в Cable TV.