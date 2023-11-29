Американский портал Cable TV открыл вакансию «главного по веселью». Компания ищет человека, который будет каждый день смотреть и оценивать рождественские фильмы, рассказал Independent.
Новому сотруднику нужно будет посмотреть 25 картин за 25 дней, а потом распределить их по трем категориям: Nostalgia («Ностальгия»), Heartwarming Storytelling («Трогательное повествование») и Holiday Cheer («Праздничное веселье»).
Работник получит не только доступ к контенту семи платформ (он, кстати, в сумме стоит около 975 долларов), но и месячную зарплату. Она составит 2500 долларов. Претендовать на уникальную вакансию смогут резиденты США старше 18 лет.
«Одна из наших любимых праздничных традиций — доставать из корзины старые видеокассеты (или, что более реалистично, праздничные разделы наших любимых стриминговых сервисов) и смотреть несколько классических сезонных фильмов. Если вы похожи на нас, у нас есть хорошие новости: вам могут заплатить 2500 долларов просто за то, что вы продолжаете эту праздничную традицию», — сказали в Cable TV.
В компании новую вакансию называют работой мечты. Будущего сотрудника попросят оценить не только просмотренные фильмы, но и сами стрим-сервисы. Они смогут отметить, насколько просто их использовать, сталкиваются ли пользователи с техническими проблемами и достаточно богатую ли подборку рождественских лент они имеют.
Подать заявку на получение работы «главного по веселью» можно до полуночи 2 декабря. Нового работника в Cable TV выберут уже 5 декабря на основе коротких форм, в которых претенденты расскажут, почему именно они — идеальные кандидаты на предложенную вакансию.