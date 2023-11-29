Полярное сияние может появиться над Москвой в ближайшие дни

30 ноября и 1 декабря москвичи, вероятно, смогут увидеть северное сияние. Об этом рассказала РИА «Новости» сотрудница Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.
Из‑за мощной вспышки на Солнце ожидается одна из сильнейших магнитных бурь этого года. Она и может вызвать полярное сияние, которое видно в темное время суток и лишь при ясной погоде.
«Хорошая была вспышка [на Солнце] прямо напротив нас, в центральной зоне, довольно шустро должна к нам прилететь, поэтому ожидаем магнитную бурю, возможно, одну из наиболее сильных в этом году», — сказала Абунина.
Она отметила, что буря может достигнуть показателя G3 (сильная), а на короткое время — даже G4 (очень сильная). Бури с показателем G3 воздействуют на энергосистемы, нарушают работу навигации и радиосвязи. При бурях с показателем G4 возникают проблемы с контролем напряжения, ошибочно срабатывают защитные устройства.
Недавно северное сияние могли наблюдать жители юга России, Урала и Сибири, а также ряда европейских стран. Тут можно посмотреть на его фотографии.