Реклама
Новости

Полярное сияние может появиться над Москвой в ближайшие дни

Семён Гудошников
Сегодня в 19:16

30 ноября и 1 декабря москвичи, вероятно, смогут увидеть северное сияние. Об этом рассказала РИА «Новости» сотрудница Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина.

Из‑за мощной вспышки на Солнце ожидается одна из сильнейших магнитных бурь этого года. Она и может вызвать полярное сияние, которое видно в темное время суток и лишь при ясной погоде.

«Хорошая была вспышка [на Солнце] прямо напротив нас, в центральной зоне, довольно шустро должна к нам прилететь, поэтому ожидаем магнитную бурю, возможно, одну из наиболее сильных в этом году», — сказала Абунина.

Она отметила, что буря может достигнуть показателя G3 (сильная), а на короткое время — даже G4 (очень сильная). Бури с показателем G3 воздействуют на энергосистемы, нарушают работу навигации и радиосвязи. При бурях с показателем G4 возникают проблемы с контролем напряжения, ошибочно срабатывают защитные устройства.

Недавно северное сияние могли наблюдать жители юга России, Урала и Сибири, а также ряда европейских стран. Тут можно посмотреть на его фотографии.

расскажите друзьям
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»