Полярное сияние может появиться над Москвой в ближайшие дни

Она отметила, что буря может достигнуть показателя G3 (сильная), а на короткое время — даже G4 (очень сильная). Бури с показателем G3 воздействуют на энергосистемы, нарушают работу навигации и радиосвязи. При бурях с показателем G4 возникают проблемы с контролем напряжения, ошибочно срабатывают защитные устройства.