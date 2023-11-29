Украинскую певицу Джамалу заочно арестовали за фейки о Российской армии

Суд в Москве заочно арестовал украинскую певицу Джамалу (Сусану Джамаладинову) в связи с обвинением в распространении фейков о Российской армии. Об этом сообщила в телеграм-канале столичная прокуратура.
Артистку подозревают в совершении преступления по мотивам национальной ненависти. Поводом для преследования Джамалы стали публикации на ее страницах в соцсетях, посвященных военным действиям ВС РФ на территории Украины.
«В отношении Джамаладиновой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет направлено в Басманный районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», — отметили в сообщении.
Там же напомнили, что Джамала находится в международном розыске. Информация об этом впервые появилась в середине ноября.
Джамала победила на конкурсе «Евровидение» в 2016 году, представляя Украину. Ее песня «1944» была посвящена сталинской депортации крымских татар. Сусана также неоднократно высказывалась против российской аннексии Крыма. В апреле 2022 года певице запретили въезд в РФ на 50 лет.