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Украинскую певицу Джамалу заочно арестовали за фейки о Российской армии

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:14

Суд в Москве заочно арестовал украинскую певицу Джамалу (Сусану Джамаладинову) в связи с обвинением в распространении фейков о Российской армии. Об этом сообщила в телеграм-канале столичная прокуратура.

Артистку подозревают в совершении преступления по мотивам национальной ненависти. Поводом для преследования Джамалы стали публикации на ее страницах в соцсетях, посвященных военным действиям ВС РФ на территории Украины.

«В отношении Джамаладиновой заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет направлено в Басманный районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», — отметили в сообщении.

Там же напомнили, что Джамала находится в международном розыске. Информация об этом впервые появилась в середине ноября.

Джамала победила на конкурсе «Евровидение» в 2016 году, представляя Украину. Ее песня «1944» была посвящена сталинской депортации крымских татар. Сусана также неоднократно высказывалась против российской аннексии Крыма. В апреле 2022 года певице запретили въезд в РФ на 50 лет.

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Сусана Джамаладинова
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