Украинскую певицу Джамалу заочно арестовали за фейки о Российской армии

Джамала победила на конкурсе «Евровидение» в 2016 году, представляя Украину. Ее песня «1944» была посвящена сталинской депортации крымских татар. Сусана также неоднократно высказывалась против российской аннексии Крыма. В апреле 2022 года певице запретили въезд в РФ на 50 лет.