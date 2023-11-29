Сборные четырех стран бойкотировали чемпионат мира по эстетической гимнастике из‑за участия России

Сборные Дании, Финляндии, Эстонии и Фаррерских островов бойкотировали чемпионат мира по эстетической гимнастике в Алматы из‑за участия в соревнованиях россиян и белорусов. Об этом сообщил ТАСС.
По словам президента Международной федерации групповой эстетической гимнастики (IFAGG) Лилии Морозовой, спортсмены четырех стран «вынуждены пропустить чемпионат мира по требованию Нордических олимпийских комитетов».
Морозова заявила, что национальные олимпийские комитеты запретили атлетам участвовать в состязаниях, несмотря на то что россияне и белорусы выступали на чемпионате под флагом IFAGG.
«Мне очень грустно, что политика вмешивается в спорт, все это отражается на гимнастках, они страдают в первую очередь. Мы во время соревнований старались даже не произносить слово „бойкот“ из уважения к спортсменкам», — поделилась глава IFAGG.
Она отметила, что «гимнастика — это ранняя специализация, вид спорта молодых», в котором «люди могут выступать на высоком уровне, как правило, непродолжительное время».
«Век спортсменок и так не очень длинный, а когда они вынуждены еще и пропускать соревнования, то это очень нехорошо», — заключила Морозова.
Чемпионат мира по эстетической гимнастике прошел с 23 по 27 ноября в Алматы. В нем участвовали спортсмены из Австрии, Болгарии, Израиля, Египта, Малайзии, Киргизии, Японии, Франции, Италии, Испании, Сербии, России и Беларуси. В турнире победила команда из России.