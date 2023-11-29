На Урале чиновники срубили елку на чужом участке, чтобы выставить на городской площади

Чиновники города Миньяр в Челябинской области срубили елку для городской площади с участка местной жительницы, не попросив у нее разрешения. Об этом хозяйка участка рассказала изданию «Подъем».
По ее словам, елку посадил ее муж вместе с отцом 41 год назад, это было 1 сентября, когда будущий супруг женщины пошел в первый класс.
Видео, на котором срубленное дерево загружают в грузовик, городская администрация разместила на своей странице во «ВКонтакте». «Елки идут в города , детей не бросим ни когда, всегда Миньяр отличался , художниками по льду, ну сейчас самая красивая елка едет в Миньяр, Новый Год не за горами, а Ёлка еща та», — подписан пост администрации (орфография и пунктуация автора сохранена).
«Да, елка с нашего садового участка. Когда мы ее увидели на площади, нам показалось, что елочка так похожа на нашу. Потом поехали на наш садовый участок, посмотрели, и ее действительно спилили. Причем елка стояла на участке, никому не мешая, не мешая дороге, никаких линий электропередачи там не было. Просто взяли и срубили», — сказала местная жительница.
Она считает считает, что действия администрации города не должны остаться безнаказанными. «Народ сейчас говорит: срубили одну елку, потом они срубят вторую», — говорит женщина.