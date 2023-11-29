На Урале чиновники срубили елку на чужом участке, чтобы выставить на городской площади

«Да, елка с нашего садового участка. Когда мы ее увидели на площади, нам показалось, что елочка так похожа на нашу. Потом поехали на наш садовый участок, посмотрели, и ее действительно спилили. Причем елка стояла на участке, никому не мешая, не мешая дороге, никаких линий электропередачи там не было. Просто взяли и срубили», — сказала местная жительница.