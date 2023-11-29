Джеймс Кэмерон: «Аватар-3» выйдет зимой 2025 года

Сейчас проект находится на стадии постпродакшена, который, по словам режиссера, «идет полным ходом» и, скорее всего, займет «два очень напряженных года». Кэмерон признался, что он планирует потратить на доработку «Аватара-3» больше времени, чем большинство режиссеров тратят на съемки всего фильма.