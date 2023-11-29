Джеймс Кэмерон: «Аватар-3» выйдет зимой 2025 года

Третья часть франшизы «Аватар» выйдет в декабре 2025 года. Об этом Джеймс Кэмерон рассказал новозеландскому телеканалу TV New Zealand.
Сейчас проект находится на стадии постпродакшена, который, по словам режиссера, «идет полным ходом» и, скорее всего, займет «два очень напряженных года». Кэмерон признался, что он планирует потратить на доработку «Аватара-3» больше времени, чем большинство режиссеров тратят на съемки всего фильма.
Кинематографист также рассказал, что надеется снимать больше картин в Новой Зеландии и даже подумывает получить гражданство страны в следующем году.
Вторая часть приключенческой саги «Аватар: Путь воды» вышла в декабре 2022 года. Спустя всего два месяца после премьеры фильм собрал 1,538 млрд долларов в мировом прокате, обогнал «Титаник» того же Кэмерона и занял третью строчку в рейтинге самых кассовых картин в международном прокате. Первую строчку топа занимает первый «Аватар» (2,1 млрд долларов), вторую — «Мстители: Финал» (1,9 млрд).