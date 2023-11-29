Ученые не нашли связь между использованием интернета и психологическим благополучием

Связь между распространением интернета и психологическим благополучием в большинстве случаев невелика. Об этом пишет Medical Xpress со ссылкой на международное исследование, опубликованное Оксфордским институтом интернета.
Ученые изучили данные двух миллионов человек в возрасте от 15 до 89 лет из 168 стран. Они сопоставили информацию о количестве пользователей интернета, подписках и использовании мобильного широкополосного доступа с показателями тревоги и депрессии.
Выяснилось, что за последние два десятилетия произошли лишь небольшие и непоследовательные изменения в глобальном благополучии и психическом здоровье. «Мы очень усердно искали „дымящийся пистолет“, связывающий технологии и благополучие, но не нашли его», — отметил один из авторов исследования, профессор Эндрю Пшибильски.
Его коллега, доцент Матти Вуорре отметил, что хотя причинно-следственных связей между использованием интернета и благополучием выявлено не было, их исследование показало «небольшие и противоречивые связи».
В частности, рост внедрения мобильного широкополосного доступа предсказывает большую удовлетворенность жизнью, но «эта связь слишком мала, чтобы иметь практическое значение».
Фильтрация результатов по возрастной группе и полу не выявила каких‑либо конкретных демографических особенностей среди интернет-пользователей, включая женщин. В средней стране удовлетворенность жизнью за этот период возросла больше у женщин, говорится в исследовании.
Ученые отмечают, что для получения убедительных доказательств воздействия интернета на благополучие технологические компании должны предоставить больше данных.
Недавно американские ученые выяснили, что использование интернета до двух часов в день на 43% снижает риск развития деменции у пожилых людей. По мнению исследователей, использование интернета помогает сохранить и даже улучшить когнитивные функции.