В Турции убили двух россиянок. Их тела, завернутые в простыни, нашли в Бодруме

Anter Haber и телеграм-канал Mash пишут, что погибшие — 42-летняя модель Ирина Двизова и ее 15-летняя дочь Даяна. Женщина арендовала виллу, работала моделью и снималась для люксовых площадок и брендов одежды в Бодруме, Стамбуле и Каппадокии. По информации Shot, в Турции она работала риелтором. Ее дочь тоже хотела стать моделью, добавил Mash.