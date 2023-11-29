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В Турции убили двух россиянок. Их тела, завернутые в простыни, нашли в Бодруме

Рустам Абдуллин
Сегодня в 09:58

В курортном городе Бодруме на юго-западе Турции обнаружили тела двух девушек, сообщает Habertürk. Предположительно, это мать и дочь с гражданством РФ.

Трупы, которые были завернуты в простыни и связаны веревками, обнаружила полиция во время осмотра местности. Медики установили, что погибшие — женщина и девочка, по предварительным данным, «русской национальности». Тела доставили в морг, причина смерти устанавливается. По данным Anter Haber, женщину застрелили.

Anter Haber и телеграм-канал Mash пишут, что погибшие — 42-летняя модель Ирина Двизова и ее 15-летняя дочь Даяна. Женщина арендовала виллу, работала моделью и снималась для люксовых площадок и брендов одежды в Бодруме, Стамбуле и Каппадокии. По информации Shot, в Турции она работала риелтором. Ее дочь тоже хотела стать моделью, добавил Mash.

Родственники искали Двизову с ее дочерью уже несколько дней, а в доме, в котором те жили, обнаружили кровь на диване и обратились в полицию. В убийстве подозревается муж женщины, имеющий гражданство Финляндии. Он уже покинул Турцию, передает «Осторожно, новости».

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