В США женщина обнаружила фрагмент человеческого пальца в салате. Она подала в суд на ресторан

В американском штате Нью-Йорк женщина по имени Эллисон Коцци заказала в ресторане Chopt салат — и обнаружила в нем фрагмент человеческого пальца. Она подала на заведение в суд, рассказал CBS News.
По словам Коцци, она осознала, что с ее салатом что‑то не так, когда начала «жевать кусочек человеческого пальца». Выяснилось, что он принадлежал менеджеру ресторана, которая поранилась при шинковании рукколы.
Сотрудница заведения отправилась в больницу, чтобы получить медицинскую помощь. В это время руккола вместе с фрагментом ее указательного пальца оказалась в блюде клиентки.
Ресторан уже оштрафовали на 900 долларов. Однако Коцци намерена добиваться компенсации за моральный ущерб. По словам женщины, из‑за инцидента она столкнулась с шоком, паническими атаками, мигренью, когнитивными нарушениями, тошнотой, головокружением и болью в шее и плечах.
Сеть Chopt имеет более 70 точек в восточной части США. В ресторанах не стали комментировать случившееся с Коцци.
CBS News отмечает, что история Коцци — не единственная, когда люди обнаруживали отрезанные пальцы в своей еде. В 2016 году с такой же ситуацией столкнулась женщина в ресторане Applebee’s в Пасо-Роблесе, а в 2012 году подросток нашел палец в сэндвиче из Arby’s.