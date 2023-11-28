В США женщина обнаружила фрагмент человеческого пальца в салате. Она подала в суд на ресторан

CBS News отмечает, что история Коцци — не единственная, когда люди обнаруживали отрезанные пальцы в своей еде. В 2016 году с такой же ситуацией столкнулась женщина в ресторане Applebee’s в Пасо-Роблесе, а в 2012 году подросток нашел палец в сэндвиче из Arby’s.