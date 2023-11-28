Реклама
Новости

Microsoft выпустил новый рождественский свитер. На нем — заставка для Windows XP

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:32

Компания Microsoft выпустила новый рождественский свитер, также известный как «уродливый». В 2023 году в качестве его принта использовали заставку для Windows XP, сообщил The Verge.

Свитер по мотивам заставки «Безмятежность», по задумке создателей, должен поддержать природоохранную организацию The Nature Conservancy. Приобрести его можно в магазине Xbox Gear Shop за 69,99 доллара.

1 из 3
2 из 3
3 из 3

Там же можно узнать, что изображение со знаменитой заставки было сделано фотографом National Geographic в калифорнийской долине Напа в 1996 году. А спустя пять лет снимок стал заставкой, которую можно установить и сегодня.

Microsoft представляет рождественский свитер уже в шестой раз. В предыдущие годы вдохновением для дизайна джемперов становились помощник Скрепка, игра «Сапер» и операционная система Windows 95.

расскажите друзьям
теги
Microsoft
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»