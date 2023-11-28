Компания Microsoft выпустила новый рождественский свитер, также известный как «уродливый». В 2023 году в качестве его принта использовали заставку для Windows XP, сообщил The Verge.
Свитер по мотивам заставки «Безмятежность», по задумке создателей, должен поддержать природоохранную организацию The Nature Conservancy. Приобрести его можно в магазине Xbox Gear Shop за 69,99 доллара.
Там же можно узнать, что изображение со знаменитой заставки было сделано фотографом National Geographic в калифорнийской долине Напа в 1996 году. А спустя пять лет снимок стал заставкой, которую можно установить и сегодня.
Microsoft представляет рождественский свитер уже в шестой раз. В предыдущие годы вдохновением для дизайна джемперов становились помощник Скрепка, игра «Сапер» и операционная система Windows 95.