В Англии кот вернулся к хозяевам спустя 11 лет после пропажи

Семья с радостью приняла Тоби обратно, несмотря на то что за время его отсутствия Алланы завели щенка по кличке Берни. «Мы забрали его так скоро, как смогли, поскольку мы чувствуем, что он стареет, и он такой милый и дружелюбный», — сказали они о Тоби.