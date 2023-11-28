В Англии кот вернулся к хозяевам спустя 11 лет после пропажи

В Англии кот по кличке Тоби вернулся к хозяевам, семейству Аллан, спустя 11 лет после пропажи. Об этом рассказал Independent.
Тоби потеряли в 2012 году, во время переезда. Алланы тогда сменили дом в деревушке Галли-Коммон около города Нанитона на другой — в городском районе Лонг-Шут. Расстояние между двумя домами составляет всего 8 километров.
Семья пыталась найти Тоби, однако их усилия оказались безуспешными. Однако недавно жительница города Бедворта, находящегося неподалеку от Нанитона, обнаружила бездомного кота на улице.
Женщина обратилась в Службу защиты кошек. Там удалось найти информацию о Тоби, и в результате пропавшему коту помогли воссоединиться с хозяевами. Алланы назвали произошедшее рождественским чудом.
Особенно обрадовался возвращению кота младший сын семьи Чарли, которому уже исполнилось 23 года. «Не думаю, что Чарли спал этой ночью, он по-настоящему в шоке», — рассказала мама молодого человека.
«Он был котом Чарли. Он хотел кошку, когда ему было 8 лет, и мы подарили ему Тоби из Лиги защиты кошек, когда ему исполнилось 12», — поделилась Джастин Аллан.
Она призналась, что и сама находится в состоянии шока и не может поверить в возвращение Тоби. По ее словам, кот за прошедшие 11 лет «изменился совсем не сильно».
Джастин отметила, что Тоби смогли вернуть в семью, поскольку его чипировали, когда он был еще котенком. Микрочип содержал данные о хозяевах кота: хотя адрес семьи поменялся, Алланы продолжали пользоваться прежним номером телефона.
Семья с радостью приняла Тоби обратно, несмотря на то что за время его отсутствия Алланы завели щенка по кличке Берни. «Мы забрали его так скоро, как смогли, поскольку мы чувствуем, что он стареет, и он такой милый и дружелюбный», — сказали они о Тоби.