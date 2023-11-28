Предстоящий сериал посвящен персонажу Андресу де Фонойосе, известному под кодовым именем Берлин. Он погиб во втором сезоне «Бумажного дома», теперь сценаристы расскажут о предыдущих приключениях Андреса. В трейлере Берлин и его команда готовят ограбление одного из ведущих аукционных домов Парижа.