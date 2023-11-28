Netflix выпустил трейлер нового проекта «Берлин» — спин-оффа испанского криминального сериала «Бумажный дом». Премьера на стриминге состоится 29 декабря.
Предстоящий сериал посвящен персонажу Андресу де Фонойосе, известному под кодовым именем Берлин. Он погиб во втором сезоне «Бумажного дома», теперь сценаристы расскажут о предыдущих приключениях Андреса. В трейлере Берлин и его команда готовят ограбление одного из ведущих аукционных домов Парижа.
Главную роль в сериале исполнил Педро Алонсо. В актерский состав также вошли Мишель Женнер, Тристан Ульоа и Бегонья Варгас. Сценарий для спин-оффа создали авторы «Бумажного дома» Алекс Пина и Эстер Мартинес Лобато, а режиссером выступил Альберт Пинто.
О работе над новым проектом по вселенной «Бумажного дома» стало известно в декабре 2021 года. Съемки стартовали в сентябре 2022-го.