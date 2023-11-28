В США полиция час гонялась за грузовиком, которым управлял 12-летний мальчик

В штате Мичиган в США полиция в течение часа гонялась за 12-летним мальчиком, который угнал из средней школы строительный погрузчик. Об этом сообщает Insider.
Мальчика, чье имя не называется, обнаружили за рулем погрузчика в 18.48 после того, как кто‑то сообщил об угоне машины из средней школы Форсайт. Офицеры начали преследовать его «на скорости от 15 до 20 миль в час (24-32 километра в час) с включенными аварийными огнями и сиренами».
На опубликованном полицией ролике видно, как патрульные машины преследуют ребенка, когда он заезжает на бордюры, проезжает на красный свет и сбивает дорожный знак. Между делом офицеры придумывали как остановить угонщика, чтобы крюки погрузчика не протаранили им машины. «Он опускает крюки, не ездите перед ним», — предупредил своих коллег один из офицеров по рации.
Погоня завершилась в 19.53 примерно в 10 милях (16 километрах) от средней школы. В ходе инцидента никто не пострадал. Ребенок только задел 10 припаркованных автомобилей и сбил дорожный знак.
Полиция подчеркнула, что это была очень опасная ситуация, которая легко могла закончиться серьезными травмами. По факту случившегося офицеры возбудили уголовное дело, по какой статье, не уточняется.
Угнанный автомобиль — погрузчик Construction Genie GTH-636, оснащенный вилочным захватом. Он был открыт с помощью ключа, найденного в кабинете школы.