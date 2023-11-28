В США полиция час гонялась за грузовиком, которым управлял 12-летний мальчик

На опубликованном полицией ролике видно, как патрульные машины преследуют ребенка, когда он заезжает на бордюры, проезжает на красный свет и сбивает дорожный знак. Между делом офицеры придумывали как остановить угонщика, чтобы крюки погрузчика не протаранили им машины. «Он опускает крюки, не ездите перед ним», — предупредил своих коллег один из офицеров по рации.