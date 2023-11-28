Продюсеров «Форсажа-9» оштрафовали на 1 млн долларов из‑за травмы каскадера на съемках

Уоттс, работавший в таких проектах, как «Хан Соло: Звездные Войны. Истории» и «Покемон. Детектив Пикачу», получил тяжелые травмы в 2019 году, когда трюк на съемках «Форсажа-9» пошел не по плану, и он упал с высоты 25 футов (около 7 метров) на бетонный пол.