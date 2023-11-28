Продюсеров «Форсажа-9» оштрафовали на 1 млн долларов из‑за травмы каскадера на съемках

Продюсеров девятой части «Форсажа» оштрафовали на сумму более 1 млн долларов после того, как каскадер Джо Уоттс получил на съемках «несовместимые с жизнью» травмы. Об этом сообщает Variety.
Такую сумму дочернюю компанию Universal Pictures под названием FF9 Pictures Limited обязал выплатить суд Великобритании за нарушение закона о здоровье и безопасности на производстве.
Уоттс, работавший в таких проектах, как «Хан Соло: Звездные Войны. Истории» и «Покемон. Детектив Пикачу», получил тяжелые травмы в 2019 году, когда трюк на съемках «Форсажа-9» пошел не по плану, и он упал с высоты 25 футов (около 7 метров) на бетонный пол.
Каскадер получил перелом черепа и черепно-мозговую травму, которая оказала негативное влияние на его дальнейшую жизнь, лишив, в том числе, возможности работать. В ходе расследования было установлено, что у него оторвалась леска на каскадерском жилете.
Британская организация по охране труда и технике безопасности заявила, что при первоначальной оценке рисков компания FF9 Pictures не учла возможность «обрыва троса или звена», и указала на другие недостатки, включая отсутствие проверки ремней безопасности Уоттса в течение последних шести месяцев, как это требовалось.
«Травмы г-на Уоттса оказались несовместимыми с жизнью, и он легко мог погибнуть. При выполнении трюков речь идет не о предотвращении падения, а о минимизации риска получения травмы», — сказала инспектор организации Роксанна Баркер.