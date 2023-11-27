Futurism: Sports Illustrated публиковал созданные ИИ статьи и приписывал их несуществующим авторам

Журнал Sports Illustrated публиковал статьи, созданные искусственным интеллектом, и приписывал их вымышленным авторам. Об этом заявило издание Futurism.
Журналисты изучили профиль одного из авторов Sports Illustrated Дрю Ортиса и пришли к выводу, что его не существует. «Его нет в соцсетях, и у него нет истории публикаций», — отметили в СМИ.
Кроме того, фотографию Ортиса, размещенную на сайте журнала, можно найти на портале, занимающемся продажей сгенерированных ИИ портретов. Там изображение описано как «нейтральный белый молодой мужчина с короткими каштановыми волосами и голубыми глазами».
Анонимный источник Futurism рассказал, что в Sports Illustrated «работают» многие фейковые авторы. Работы таких «специалистов» можно расползнать по странным выражениям. К примеру, в одной из статей Ортиса утверждается, что в «волейбол может быть немного сложно попасть, особенно без настоящего мяча для тренировок».
Сотрудники журнала подтверждают, что некоторые материалы СМИ созданы искусственным интеллектом. Однако в самом Sports Illustrated эту информацию официально не подтверждают.
По словам авторов Futurism, они обратились за подтверждением или опровержением этих слухов к издателю Sports Illustrated, но не получили ответа. Вместо этого страницы авторов, которых подозревали в фальшивости, исчезли с сайта издания.
Вместо некоторых из них появились новые «журналисты». В других случаях старые статьи приписывали новым «персонажам». Пометки о том, что тексты созданы с применением ИИ, на портале СМИ так и не добавили.
Подобная практика, как утверждает Futurism, существует и в других изданиях. Например, TheStreet публикует комментарии несуществующих экспертов, а CNET, Bankrate, Gizmodo, BuzzFeed — статьи с ошибками и плагиатом, сгенерированные ИИ.
«Излишне говорить, что ни фальшивые авторы, которых внезапно заменяют другими именами, ни контент низкого качества, созданный искусственным интеллектом, не имеют ничего общего с хорошей журналистикой, и видеть, что это публикуется таким некогда культовым журналом как Sports Illustrated, обескураживающе», — отмечают авторы статьи.
Они отмечают, что действия Sports Illustrated и других СМИ, описанные в материале, «являются прямым нарушением основ медиа-этики» и подрывают доверие читателей.