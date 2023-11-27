Futurism: Sports Illustrated публиковал созданные ИИ статьи и приписывал их несуществующим авторам

Анонимный источник Futurism рассказал, что в Sports Illustrated «работают» многие фейковые авторы. Работы таких «специалистов» можно расползнать по странным выражениям. К примеру, в одной из статей Ортиса утверждается, что в «волейбол может быть немного сложно попасть, особенно без настоящего мяча для тренировок».