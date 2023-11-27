В сети объединили рейтинги игр за последние пять лет. Получился абсолютный топ

Half Life 2 оказался на 13 месте, Minecraft — на 14-м, Skyrim — на 18-м, Counter Strike — на 200 м, Uncharted 2: Among Thieves — на 24-м, God of War (2018) — на 25-м, Red Dead Redemption 2 — на 26-м, World of Warcraft — на 31-м, DOOM (1998) — на 34-м, Fallout 3 — на 35-м, The Sims — на 59-м, Elden Ring — на 65-м, Inside — на 73-м, Half Life — на 82-м, League of Legends — на 90-м, Fortnite — на 94-м.