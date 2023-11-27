В сети объединили рейтинги игр за последние пять лет. Получился абсолютный топ

Пользователь Reddit @Scdsco объединил 14 рейтингов игровых изданий за последние пять лет и собрал топ из 200 игр. Каждой игре из списка он давал очки в зависимости от места в списке лучших из лучших за все время.
Первые десять мест (с самого топа по 10-е) заняли The Legend of Zelda: Ocarina of Time, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Grand Theft Auto V, The Last of Us, «Тетрис», Resident Evil 4, Metal Gear Solid, The Witcher 3: Wild Hunt, Super Mario 64 и BioShock.
Half Life 2 оказался на 13 месте, Minecraft — на 14-м, Skyrim — на 18-м, Counter Strike — на 200 м, Uncharted 2: Among Thieves — на 24-м, God of War (2018) — на 25-м, Red Dead Redemption 2 — на 26-м, World of Warcraft — на 31-м, DOOM (1998) — на 34-м, Fallout 3 — на 35-м, The Sims — на 59-м, Elden Ring — на 65-м, Inside — на 73-м, Half Life — на 82-м, League of Legends — на 90-м, Fortnite — на 94-м.
Лучшими франшизами в объединенном рейтинге стали Mario, The Legend of Zelda, Grand Theft Auto, Final Fantasy, Metal Gear Solid, Resident Evil, Half Life, Halo, Portal, Red Dead Redemption, Pokemon, The Elder Scrolls, Metroid, Uncharted и God of War. В топ разработчиков вошли Nintendo, Square Enix, Valve, Capcom и Rockstar. Для инди-разработчиков @Scdsco составил отдельный рейтинг.
@Scdsco заодно выяснил, какая игра в каждый отдельный год, судя по рейтингам, называлась самой топовой, начиная с 1980-го. Пользователь использовал рейтинги СМИ, рейтинги и опросы критиков и геймеров.