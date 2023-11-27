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В Шотландии собирались оправдать женщин, осужденных за колдовство в Средневековье, но не получилось

Рустам Абдуллин
Вчера в 22:15

Власти Шотландии не приняли закон о реабилитации осужденных и казненных за колдовство с 1563 по 1736 год, сообщает Scottish Legal News. Планировалось посмертно помиловать больше 3800 человек, большинство из которых были женщинами.

С предложением выступило объединение «Ведьмы Шотландии», а поддержку оказала парламентарий Натали Дон. По ее словам, отсутствие подобных мер «продлевает женоненавистничество». Однако Дон назначили на пост министра, и законопроект отозвали в рамках действующих правил.

Две трети жертв, обвиненных в колдовстве, были казнены, в том числе задушены и сожжены, многие подвергались пыткам. Тех, кого называли ведьмами и колдунами, обвиняли в организации штормов ради потопления кораблей, встречах с дьяволом, заговорах на похмелье и превращении в животных и птиц.

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