В Шотландии собирались оправдать женщин, осужденных за колдовство в Средневековье, но не получилось

Две трети жертв, обвиненных в колдовстве, были казнены, в том числе задушены и сожжены, многие подвергались пыткам. Тех, кого называли ведьмами и колдунами, обвиняли в организации штормов ради потопления кораблей, встречах с дьяволом, заговорах на похмелье и превращении в животных и птиц.