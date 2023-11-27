Северная Корея столкнулась с массовым облысением

Население Северной Кореи столкнулось с массовым выпадением волос. Об этом рассказали на Radio Free Asia, а также в других медиа.
В стране увеличились продажи средств для борьбы с облысением. Однако многие из них либо слишком дороги для рядовых жителей Северной Кореи, либо неэффективны. Тем временем проблемы с волосами у северокорейцев становятся все серьезнее.
По мнению врача Чхве Чжон Хуна, который ранее жил в Северной Корее, его бывшие соотечественники теряют волосы из‑за последствий брюшного тифа и паратифозной лихорадки, а также из‑за плохого качества косметики в стране.
Специалист утверждает, что в северокорейском мыле и стиральном порошке содержатся агрессивные химические ингредиенты, которые раздражают кожу головы и могут приводить к облысению.
«В нынешней ситуации в Северной Корее нелегко найти мягкие химические средства. Обычные жители не могут позволить себе беспокоиться о выпадении волос», — заявил Чхве Чжон Хун.
Автор блога DPRKHealth.org Ан Кен Су, занимающийся вопросами здравоохранения в Северной Корее, добавил, что к проблемам с волосами могут также приводить фуражки, которые должны носить все военные в государстве.
Головные уборы препятствуют вентиляции, способствуют скоплению бактерий и закупориванию пор. Это вкупе с не самыми благополучными условиями жизни в армии в конечном итоге приводит к истончению волос, считает блогер.
Большая часть средств от выпадения волос в Северной Корее произведены на основе лекарственных трав и рецептов традиционной восточной медицины. Их эффективность подвергается сомнению, в особенности — в случаях, когда причиной облысения стали проблемы со здоровьем, например с кожей или гормонами.
При этом до 1990-х годов облысение считалось в Северной Корее знаком богатства и солидности. А в Южной Корее на сегодняшний день также наблюдается рост людей, страдающих от выпадения волос. Их в стране — до 20%.