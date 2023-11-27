Морской еж находится на грани исчезновения на Сицилии из‑за незаконного вылова

«С одной стороны, я понимаю необходимость сохранения вида морских ежей. Но, с другой стороны, блокирование промысла морского ежа на Сицилии на три года станет тяжелым ударом для тех, кто работает в ресторанном бизнесе. Когда в моем меню появляются спагетти с морским ежом, мы подаем до 40 блюд в день», — заявил шеф-повар ресторана Osteria Lo Bianco в Палермо.