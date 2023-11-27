Морской еж находится на грани исчезновения на Сицилии из‑за незаконного вылова

Исследователи заявили, что морской еж на Сицилии находится на грани исчезновения, если не будут приняты срочные меры по его сохранению. Это самый популярный деликатес на острове.
После предупреждения ученых один из местных политиков предложил ввести трехлетний запрет на весь промысел морского ежа на Сицилии. Однако, по данным The Guardian, эта идея потерпит крах из‑за жесткой реакции со стороны рыбаков и рестораторов.
«С одной стороны, я понимаю необходимость сохранения вида морских ежей. Но, с другой стороны, блокирование промысла морского ежа на Сицилии на три года станет тяжелым ударом для тех, кто работает в ресторанном бизнесе. Когда в моем меню появляются спагетти с морским ежом, мы подаем до 40 блюд в день», — заявил шеф-повар ресторана Osteria Lo Bianco в Палермо.
В настоящее время промысел морских ежей на Сицилии уже ограничен. Только 12 рыбаков имеют лицензии на регулярный вылов иглокожих, в то время как сотни продолжают добывать их нелегально. По словам шеф-повора курорта Нелло-Дипаскуале, многие из его коллег-поваров покупают ежей у нелегальных рыбаков, «которые продают их по значительно более низким ценам».
В то же время ученые из Калифорнии борются с противоположной проблемой. Там популяция морских ежей выросла на 10 тыс. процентов с 2014 года из‑за сокращения численности морских выдр и морских звезд.