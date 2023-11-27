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Словарь Merriam-Webster назвал «аутентичный» словом 2023 года

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:59

Авторы толкового словаря Merriam-Webster’s Collegiate Dictionary назвали слово 2023 года. Им стало прилагательное «аутентичный» (authentic), сообщило информагентство Associated Press.

«Мы видим своего рода кризис аутентичности в 2023 году. Что мы осознаем: это то, что, когда мы сомневаемся в аутентичности, мы ценим ее еще больше», — прокомментировал редактор Питер Соколовски.

Он отметил, что слово «аутентичный» может переводиться как «не фальшивый и не имитирующий, настоящий, актуальный», «верный своей личности, духу или характеру» или «достойный принятия или веры как соответствующий фактам и основанных на них».

По словам Соколовски, у «аутентичного» было несколько соперников за статус слова года. Среди них — «дипфейк», «кибуц», «двойник» («доппельгангер»), «коронация», «дистопический» (dystopian).

Также, как отметил специалист, пользователи искали значение слов implode («взрываться внутрь»), rizz (сленговое обозначение «романтической привлекательности или шарма»), deadname (имени, которое транслюди использовали до перехода).

В 2023 году создатели словаря Merriam-Webster’s выбирали слово года в 20-й раз. Ранее они выделяли слова «газлайтинг», «вакцина», «пандемия», «они», «справедливость», «феминизм», «сюрреалистический» и другие.

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