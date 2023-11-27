В Новой Зеландии откажутся от запрета на продажу сигарет молодежи

Недавно избранное правительство Новой Зеландии откажется от закона, который должен был запретить продажу табачных изделий всем, кто родился после 2009 года. Об этом сообщает The Guardian.
Законопроект, принятый в 2022 году, должен был вступить в силу в июле 2024-го. Он также регулировал допустимое количество никотина в табачных изделиях и запрещал их продажу вне специализированных магазинов, которых насчитывается 600 по стране.
Однако коалиция во главе с популистской Национальной партией Новой Зеландии (НПНЗ), набравшей на октябрьских выборах 38%, решила отменить поправки. 25 ноября новый министр финансов Никола Уиллис заявил, что доходы от продажи сигарет должны пойти на сокращение налогов.
НПНЗ пришлось искать новые способы финансирования своего налогового плана после того, как ее партнер по коалиции, партия Новая Зеландия прежде всего, отклонила предложение позволить иностранцам вернуться на рынок недвижимости.
Премьер-министр Кристофер Лаксон считает, что отмена закона позволит предотвратить появление скрытого табачного рынка и не втянет магазины в преступную деятельность.
Однако эксперты в области здравоохранения были шокированы решением правительства. По их мнению, такая политика может стоить до 5000 жизней в год и особенно пагубно отразится на общинах маори, среди которых более высокий уровень курения.