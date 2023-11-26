Orange peel theory: в тиктоке придумали тест, как определить долговечность своих отношений

Девушку по имени Джессалин тронули эти и подобные видео, особенно на фоне личной истории. В своем видео она рассказывает, что попала в больницу, а её муж этого как будто не заметил и не посчитал достаточно важным событием, чтобы отпроситься с работы и помочь. «Меня посетила мысль, что теперь я до конца жизни буду сама чистить себе апельсины», — огорчается она.