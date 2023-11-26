Orange peel theory: в тиктоке придумали тест, как определить долговечность своих отношений

В тиктоке завирусилась «теория апельсиновой кожуры». С её помощью девушки делятся мелочами, которые делают их партнеры и помогают чувствовать себя любимыми.
Название теории произошло от простого теста, где девушки просили парней почистить апельсин. Суть заключается в том, чтобы увидеть его реакцию: согласится ли он это сделать или предложит подруге заняться этим самостоятельно. Если он быстро ответит «да», решит облегчить жизнь и помочь с рутинным делом, за такого человека стоит держаться, в противном случае есть вероятность, что отношения будут недолговечными.
Такой тест помогает девушкам оценить, каков вклад другой человек вносит в их быт и насколько он заботлив. Конечно, в центре внимания может быть совсем не апельсин, а любая другая повседневная мелочь. Особенную ценность представляют те партнеры, которые проявляют заботу без всяких просьб. Сейчас у хэштега #orangepeeltheory больше 33 млн просмотров в тиктоке.
Авторка самого популярного ролика @lolabellla рассказывает, как парень обратил внимание на её усталость, вспомнил их разговор о тренде в соцсети и мгновенно принес зарядку для разряженного телефона. Рассказ о неожиданном проявлении заботы собрал больше 5 млн просмотров.
Авторка другого ролика с сотнями тысяч лайков Киерстен Рей делится списком вещей, которые её близкий человек готов беспрекословно для нее выполнять. В него входит расчесывание волос, мытье посуды, снятие макияжа, совместные поездки с работы. «Когда о тебя заботятся и тебя любят — это лучшее чувство на Земле», — написала она.
Девушку по имени Джессалин тронули эти и подобные видео, особенно на фоне личной истории. В своем видео она рассказывает, что попала в больницу, а её муж этого как будто не заметил и не посчитал достаточно важным событием, чтобы отпроситься с работы и помочь. «Меня посетила мысль, что теперь я до конца жизни буду сама чистить себе апельсины», — огорчается она.
Наконец, ещё одна пользовательница @elchyxo обратила внимание, что у «теории апельсиновой кожуры» есть реальная научная основа из работ семейной пары психологов Джона и Джули Готтман. В работе о реакции пар на просьбы о внимании они делают вывод, что подобные знаки внимания могут быть признаком долговечных отношений.