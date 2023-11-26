В Забайкальском крае мальчик потерял кисть после взрыва кофемолки, которую принесли домой с улицы

По данным канала, мама пострадавшего рассказала полиции, что у семьи недавно возник конфликт с мужчиной, который продал ей дом. Продавец заявил, что ему не хватило 300 тыс. рублей, хотя по документам не было никаких проблем, и начал угрожать.