В Забайкальском крае мальчик потерял кисть после взрыва кофемолки, которую принесли домой с улицы

В городе Балей Забайкальского края восьмиклассник потерял кисть, а также получил множественные ранения из‑за взрыва кофемолки, сообщает правительство Забайкальского края в своем телеграм-канале. Следственный комитет возбудил дело о попытке убийства, передает канал Baza.
Как пишет Baza, сторож нашел на улице кофемолку в пакете и принес домой. Сын мужчины, оставшись один дома, включил электроприбор — произошел взрыв. Несовершеннолетний получил множественные оскольчатые ранения лица, правого глаза, груди и живота, его левую кисть ампутировали.
Мальчика госпитализировали в местную больницу, а затем перевезли в Читу. На месте полицейские и криминалисты собрали фрагменты кофемолки, среди которых обнаружили фрагмент, похожий на электродетонатор, выяснил Baza.
По данным канала, мама пострадавшего рассказала полиции, что у семьи недавно возник конфликт с мужчиной, который продал ей дом. Продавец заявил, что ему не хватило 300 тыс. рублей, хотя по документам не было никаких проблем, и начал угрожать.