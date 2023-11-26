«Крик стоял жуткий»: на Дальнем Востоке самолет попал в зону мощной турбулентности

«Мы падали два раза. Крик стоял жуткий. Но каждый раз пилоты выводили самолет. Муж потом сказал — и почему у меня инфаркт не случился? <…> Рядом молодой человек сидел, я говорила и говорила, чтобы не думать ни о чем», — рассказала телеграм-каналу «Масс Медиа Камчатка» очевидица. Она теперь сомневается, полетит ли она когда‑нибудь еще на самолете.