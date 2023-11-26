«Крик стоял жуткий»: на Дальнем Востоке самолет попал в зону мощной турбулентности

Пассажирский самолет, летевший из Петропавловска-Камчатского в Москву, попал в зону мощной турбулентности. Ролик с паникующими пассажирами оказался в соцсетях.
«Мы падали два раза. Крик стоял жуткий. Но каждый раз пилоты выводили самолет. Муж потом сказал — и почему у меня инфаркт не случился? <…> Рядом молодой человек сидел, я говорила и говорила, чтобы не думать ни о чем», — рассказала телеграм-каналу «Масс Медиа Камчатка» очевидица. Она теперь сомневается, полетит ли она когда‑нибудь еще на самолете.
Как сообщает «Камчатка сегодня», на рейсе оказался министр здравоохранения Камчатки Александр Гашков. Он оказал первую помощь женщине, которая не была пристегнута ремнем безопасности, и жертве панических атак.
«Во время полета женщина отстегнула ремень и встала с кресла. В этот момент самолет попал в турбулентность, и женщина потеряла равновесие. Упав, она ударилась затылком и получила рвано-ушибленную рану», — рассказала очевидица.